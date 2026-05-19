Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关拘公司东主 涉无注册进行$12万以上钻石及金饰交易

突发
更新时间：15:01 2026-05-19 HKT
发布时间：15:01 2026-05-19 HKT

香港海关昨日（18日）侦破一宗案件，涉及一间本地公司在没有贵金属及宝石交易商监管制度所需的注册情况下，进行12万以上港元的钻石和金饰交易，并拘捕该公司的董事。案件仍在调查中。该名被捕人士已获准保释。

根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第615章），除获豁免人士外，任何人如有意在香港从事贵金属及宝石业务并进行十二万或以上港元的交易（不论是支付或收取款项），均须向海关注册。除注册人外，任何交易商若声称为注册人、声称获授权进行；或进行任何总额为十二万或以上港元的现金交易或非现金交易，均属违法，一经定罪，最高可被判处罚款港币十万元及监禁六个月。

海关提醒贵金属及宝石交易商必须在成功获得相关注册后，才可进行总额为十二万或以上港元的现金或非现金交易。有关注册申请的表格、程序和指引，可浏览「贵金属及宝石交易商注册系统」网站（www.drs.customs.gov.hk）或海关网页（www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html）。

市民可致电海关二十四小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑在没有所需注册的情况下而进行总额为十二万或以上港元的相关贵金属及宝石交易。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大棋盘︱公务员薪酬趋势调查快出炉 传高级公仆加幅逾4%惹反响 政圈料势被「压低」
02:30
大棋盘︱公务员薪酬趋势调查快出炉 传高级公仆加幅逾4%惹反响 政圈料势被「压低」
政情
8小时前
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
生活百科
17小时前
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即时娱乐
5小时前
现场激烈比拼，最终由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学勇夺冠军。
智理财 ‧ 懂消费
社会资讯
2026-05-18 08:00 HKT
白雪仙98岁大寿 陈宝珠偕儿子杨天经贺师傅 影迷冒雨守候场面墟冚 人气不减媲美年轻偶像
白雪仙98岁大寿 陈宝珠偕儿子杨天经贺师傅 影迷冒雨守候场面墟冚 人气不减媲美年轻偶像
影视圈
6小时前
「无老婆点算好？」高小学历技工写信去保良局领老婆 网民考古寻92岁求亲信男主角 超神文笔秒杀大学生｜Juicy叮
「无老婆点算好？」高小学历技工写信去保良局领老婆 网民考古寻92岁求亲信男主角 超神文笔秒杀大学生｜Juicy叮
时事热话
4小时前
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
影视圈
18小时前
警员到场调查。梁国峰摄
九龙城男技工维修冷气机堕楼 送院不治
突发
1小时前
星岛申诉王 | 男子迟回家 被妻质问兼罚$500 网民叹夜归失尊严 跪地扭耳扮狗叫
星岛申诉王 | 男子迟回家 被妻质问兼罚$500 网民叹夜归失尊严 跪地扭耳扮狗叫
申诉热话
4小时前
马尔代夫潜水事故酿5死 女大生落水前一刻突「打退堂鼓」逃过死劫
马尔代夫潜水事故酿5死 女大生落水前一刻突「打退堂鼓」逃过死劫
即时国际
4小时前