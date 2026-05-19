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九龙湾建筑署私家车猛撞铁栏 栏杆重击8旬女途人 司机涉危驾被捕

突发
更新时间：12:20 2026-05-19 HKT
发布时间：12:20 2026-05-19 HKT

今（19日）早上11时10分，九龙湾宏照道辅警总部对开发生严重交通意外，一部车身有建筑署标志的白色私家车，沿启祥道往彩虹方向行驶，当驶至宏照道与启祥道交界，怀疑失控撞向路边铁栏，其后铁栏击中另一部及正在等待横过马路的86岁姓麦老妇，而连接铁栏上的一个食环署监察器电池亦飞脱至地面起火冒烟。


救援人员接报到场，消防将火救熄，麦妇全身多处受伤，脸部披血昏迷被送往伊利沙伯医院抢救。警方经初步调查，私家车姓郑(49岁)男司机涉嫌危险驾驶引致他人身体受严重伤害被捕，现正被扣留调查。

据了解，连接在铁栏上的是食环署监测非法弃置废物的摄录系统设施，监察器内的电池被撞至飞脱，跌出马路中央，不断燃烧，火花四溅，有目击者形容如烟花，非常惊吓。建筑署私家车撞栏后车头撞毁，零件四散地面。

运输署宣布，因交通意外，启祥道和宏照道交界的部分行车线仍然封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车。 驾驶人士请留意在场警务人员指示，并避免前往有关路段。现时上址交通挤塞。

 

 

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