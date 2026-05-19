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牛头角车祸│明爱牛头角牙科诊所两职员同命殒 意外现场放满致祭鲜花

突发
更新时间：10:42 2026-05-19 HKT
发布时间：10:42 2026-05-19 HKT

牛头角上周三（13日）发生的士撞途人意外，增至两死。一辆载客的士铲上彩霞道休憩处行人路，直撞两名女途人，两人均任职明爱牛头角牙科诊所，其中38岁牙科手术助理被轧断双脚，当日送院死亡；而31岁职员则右脚被轧断，留院5日亦不治。今早（19日）事发现场摆满市民致祭的鲜花，悼念两名无辜死者。

此外，位于安德道1号的明爱牛头角牙科诊所，今早未有开门营业，门外挂出「休息」字牌。

70岁姓吴的士男司机已被暂控一项「危险驾驶引致他人死亡」罪及3项「危险驾驶引致他人身体受严重伤害」罪，案件将于周四（21日）上午于观塘裁判法院提堂。明爱早前表示，对意外深感哀痛，并向逝者家属致以最深切的慰问。意外发生后，明爱团队及社工已立即前往医院，全力支援家属所需协助。

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