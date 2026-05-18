香港海关举办世界海关组织亚太区首脑会议　促进区域成员间联系

香港海关以世界海关组织亚太区副主席的身份，于今日（五月十八日）起一连三日举办第27届世界海关组织亚太区首脑会议。此会议是亚太地区年度最高级别会议，汇聚近120位亚太地区的海关首长、高级官员及世界海关组织地区机构代表参与，世界海关组织秘书长Ian Saunders亦应邀出席。

海关关长陈子达以世界海关组织亚太区副主席身份在会议开幕式上致辞。他指出，本次会议在制定区域政策方向及推动海关合作方面具有重要作用。过去两年，香港海关作为亚太区副主席，一直秉持协作与合作的核心理念。他期望各成员继续团结协作，共同促进区域繁荣、可持续发展及保持紧密联系。其他演讲嘉宾，包括Ian Saunders，亦就世界海关组织的未来发展分享宝贵意见。

此外，商务及经济发展局局长丘应桦昨日（五月十七日）出席欢迎酒会并致辞，表示香港特别行政区政府坚定支持推动区域海关合作的举措，促进更高效和快捷的海关服务以便利贸易。

是次会议围绕亚太地区多项海关倡议及重点工作展开讨论，让与会代表交流意见并作出决议，以提升贸易便利水平和促进区域成员间的联系。

欢迎酒会上，东华三院小学联校武术代表队带来了精彩表演；德望学校管乐团亦于会议首日开幕前献上演奏。两场演出不仅展现了中西文化的融合，也呈现出香港年青一代的才华与活力。