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九龙城36岁男子堕楼亡 母亲揭发惜太迟

突发
更新时间：20:34 2026-05-18 HKT
发布时间：20:34 2026-05-18 HKT

九龙城亚皆老街173号，今日（5月18日）下午近2时一名母亲报案，表示其36岁姓郑儿子倒卧停车位，警员赶至现场，惜证实男子当场死亡。经初步调查，相信男子从一天台堕下。警方于现场没有检获遗书，其死因有待验尸后确定。据了解，男子生前有精神病纪录，近日受金钱问题困扰。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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