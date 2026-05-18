将军澳唐俊街独立屋接连遇窃 警查天眼巡逻拘4内地男 追缉1同党
更新时间：16:57 2026-05-18 HKT
发布时间：16:57 2026-05-18 HKT
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将军澳唐俊街近日接连发生独立屋爆窃案，警方经深入调查及翻查大量闭路电视片段后成功锁定目标，于昨日（17日）在区内展开行动，拘捕4名涉案内地男子。虽然案中遇窃住户均无财物损失，但警方高度关注事件，目前正全力追缉一名在逃同党，案件已交由将军澳警区重案组跟进。
警方5月9日接报，指将军澳唐俊街两间独立屋怀疑遭爆窃。人员接报到场，经住户点算，确认没有财物被盗。将军澳警区高度关注该宗案件，即时调配军装及便装人员加强区内巡逻，并对案件作全方位调查。人员透过翻查大量闭路电视片段，成功锁定涉案疑人的容貌特征。
将军澳警区特遣队人员昨日（5月17日）在唐俊街一带巡逻期间，发现数名男子形迹可疑，当中部分人的容貌特征与上述爆窃案中的涉案疑人吻合，人员随即联同将军澳警区刑事部人员行动，以涉嫌「爆窃」拘捕四名内地男子，年龄介乎28至39岁。
人员经调查后，相信被捕人于昨日在唐俊街另一间独立屋爆窃。经住户点算后，确认案件中没有财物被盗。人员进一步分析闭路电视影像，相信仍有一名涉案男子在逃。所有被捕人正被扣查，案件已交由将军澳警区重案组跟进。
将军澳警区呼吁居民，如遇到可疑人士或怀疑罪案发生，请致电6277 4500，向将军澳警区特遣队提供资料。如遇危急情况，应立即致电999报警求助。
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