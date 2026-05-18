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深水埗富昌邨六旬妇倒毙屋内 34岁细女伴尸2日 大女上门揭发

突发
更新时间：15:13 2026-05-18 HKT
发布时间：15:13 2026-05-18 HKT

深水埗富昌邨揭发女儿伴母尸悲剧。今日（18日）下午1时49分，警方接获一名女子报案，指其居于富盈楼的母亲和妹妹失去联络。人员到场入屋调查，发现66岁姓戴母亲已明显死亡，其34岁同姓女儿一直在旁伴尸，并无受伤。

据悉，女死者生前有糖尿病、高血压等多年，伴尸的二女则有精神问题。自2024年丈夫去世后，戴妇和二女一直居于富盈楼中层单位，42岁大女则已迁出 。

大女于上周六(16日)早上到达上址探望，当时母亲及妹妹均无异样。至今(18日)早上，有内地亲戚上门打算探望戴妇，但没有人应门，其后通知大女。大女到达单位敲门时，亦没有人应门，遂报警求救。

二女其后自行开门，消防及警察到场后，看见戴妇于厅中的梳化坐着，明显已经死亡，二女报称母亲16日下午已经坐在梳化上，并无反应，相信当时已经死亡。

警察检查死者身体，没有发现任何可疑伤痕，死因有待确定，案件没有可疑，交由深水埗警区杂项调查队跟进。二女事后被送往明爱医院检查。

 

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