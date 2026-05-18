珍惜生命│北角港运城19岁少女服药昏迷 送院不治

今日（18日）早上8时41分，北角港运城1座一名19岁姓王少女，被发现在家中晕倒，家人大惊报警。现场是丹拿道51号，人员到场将女事主送往律敦治医院，但终告不治。

警方调查后，初步相信王女曾服用过量药物，死因有待验尸后确定。据悉，女事主患有情绪病。

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「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

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撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

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