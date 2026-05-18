屯门男子冒死抢軚盘挨撞受伤 车上遗烟弹 司机弃车逃去

屯门发生惊险抢軚盘被抛落车交通意外，今（18日）晨9时24分，怀疑毒品利益问题，两名男子与一名私家车司机发生争执，司机开车离开时，一名男子冒死抓住軚盘被拖行200米，在友爱路9号对开被抛落车受伤，私家车失控撞花槽，司机弃车逃去。伤者左脚骨折，由救护车送院治理，警方在肇事车辆上发现约200粒怀疑依托咪酯，正追查司机下落。

据了解，警方在车上发现逾200个烟弹，怀疑是依托咪酯，路边有牛肉刀，不排除肇事车辆为毒品快餐车。事发时伤者一度与肇事司机争执，抢軚盘企图阻车辆前行，最终被抛落路面受伤，私家车亦失控撞花槽，车头尽毁。

网上片段显示，身穿黑衫短裤的伤者打开司机门抢軚盘，最终被抛落车。另一片段显示，涉事丰田私家车铲上路边花槽，车头损毁，一名男子倒在约3米外地上，救护员正替他急救。

有目击者称，事发前涉事私家车停在友爱邨爱德楼对开弯位，两名男子与车上司机纠缠。私家车开行时，当中一人捉住軚盘，另一人追上，行驶约150米后司机扭右铲上花槽撞栏杆。该名曾经捉軚盘的男子倒地受伤，据报有人持牛肉刀。警方正调查案发原因。