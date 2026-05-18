大埔船湾淡水湖男子跑步晕倒 送院不治

大埔有人跑步晕倒死亡。今日（18日）早7时10分，一名58岁姓林男子偕家人到在大美督路跑步，其间他跑至近船湾淡水湖水坝时，突然晕倒，妻子见状报警求助。救护员赶到发现事主昏迷不醒，随即将他送往大埔那打素医院，但经抢救后不治。警方正调查事件，死因有待验尸后确定。

跑步男送院不治。资料图片