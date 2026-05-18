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天文台｜今日多云 初时部分地区骤雨较多 日间最高气温约27度

突发
更新时间：06:57 2026-05-18 HKT
发布时间：06:57 2026-05-18 HKT

一股达强风程度的偏东气流正影响广东沿岸。此外，一道低压槽正为南海北部带来骤雨。

本港地区今日天气预测，多云，有几阵骤雨，初时部分地区骤雨较多。日间最高气温约27度。吹和缓至清劲东至东南风，初时离岸及高地吹强风，风势有时疾劲。

展望明日有几阵骤雨，随后一两日天气仍然不稳定。

分区气温
分区气温
九天天气预报
九天天气预报

现时影响广东沿岸的偏东气流会在今明两日逐渐被一股偏南气流取代，该区仍有几阵骤雨。预料受高空扰动影响，本周中期华南天气不稳定。随著高空反气旋逐渐增强，本周后期至下周初华南沿岸天色好转，天气持续炎热。

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