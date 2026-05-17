油麻地玉石舖关公像被毁 老板与疑犯理论遭推出马路险挨撞 恶男4公里外落网

今日（17日）傍晚6时许，警方接获报案，指一名男子于油麻地弥敦道430号弥敦商务大厦对开，被一名30多岁男子袭击，其间更被抢走手提电话。双方一度发生推撞，其间事主被对方推出马路，之后险被驶至的私家车撞到。警方接报到场，发现事主仍然清醒，仅右手手肘受伤，随即安排他到伊利沙伯医院治理，而施袭者则逃去无踪。大约半小时后，警员于4公里外的西九龙总区警察总部对开发现涉案男子，于是将他拘捕，正调查事件。

消息指，遇袭的男子为上址一间玉石舖老板，年约60岁。据玉石舖的女职员表示，今早有一名男子闯入玉石舖，之后一言不发将店内一个约值2万元的关公像取走，并丢落垃圾桶刑毁。老板其后就事件报警，至傍晚时分，老板发现店外有一名男子徘徊，外貌及衣著与抢关公像的人相似，于是上前理论及拿出手机拍摄。男子不满被拍摄，于是抢走手机电话，混乱间更将老板推落地，险被驶经的车辆撞及。

根据网上片段所见，双方在玉石舖外拉扯，引来多人围观，其间玉石舖老板虽一度被灰衫男推落地，但亦不甘示弱出手还击。灰衫男企图逃离现场，惟玉石舖老板一直尾随，片段就此结束。