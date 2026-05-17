有片｜七旬妇误闯葵涌道车流中穿梭 挨私家车撞抛飞堕地 司机涉危驾被捕

葵涌发生交通意外。今日（17日）下午3时许，警方接获报案，指一名老妇在葵涌道往荃湾方向近荔景邨的高速公路游荡，怀疑「行错路」，其间被一辆私家车撞飞堕地。救援人员接报到场，发现该名73岁姓庄老妇手、脚及臂部伤，仍然清醒，随即由救护车送往玛嘉烈医院治理，警方经调查后，以涉嫌「危险驾驶引致他人身体受严重伤害」拘捕28岁姓吴私家车司机，正调查事件经过及原因。

事后网上流传两段车cam影片，片中见到事发前老妇在葵涌道出现，当时她在左三及左四线之间逆线游荡，并举起左手向驶经的车辆示意，不少车辆见状扭軚闪避，惟一辆蓝色私家车疑收制不及，左边车头将老妇撞倒。老妇被撞至凌空抛起，之后跌在路中心。