尖沙咀七旬妇过马路挨的士撞 儿子撑伞为母挡雨高呼：撞到个人呀！

尖沙咀发生交通意外。今日 （17日）下午2时许，一名74岁姓林老妇于金马伦道57号对开横过马路，其间被一辆驶至的的士撞倒，倒卧地上。救援人员接报到场，林妇仍然清醒，她报称耳及腰痛，由救护车送往伊利沙伯医院治理，65岁姓吴的士司机事后协助警方进行调查。

根据网上片段所见，时发时正下毛毛细雨，林妇挨撞后倒卧地上，其儿子一边举伞为母亲挡雨，一边慌张打电话：「而家我睇X住我阿妈，可唔可以嚟咗先问呀，撞到个人呀」。

有途人上前慰问情况。网上片段截图

林妇被的士撞倒。网上片段截图

林妇的儿子一边举伞一边报警。网上片段截图