长沙湾巴士迷追影Ivy So广告车身巴士 遭私家车撞伤送院

今（17日）午3时许，一名16岁少年在长沙湾道近怡靖苑对开追影一辆巴士时，忘命奔出马路，一辆蓝色私家车收掣不及将少年撞倒，司机大惊报警，少年手臂受伤，在场敷治后，由救护车送院治理。

据了解，少年为巴士迷，为拍摄九巴 Enviro500 MMC 12m ( 编号 ATENU1466 ) ，其车身广告正贴有苏雅琳Ivy So单曲《给你一只大口仔》。

巴士迷为影相屡冲出马路挨撞

巴士迷为追拍心仪巴士罔顾安全屡有发生，2024年2月25日，城巴旗下全港首辆氢能巴士投入服务，启德沐安街一群少年巴士迷，冲出马路追拍巴士期间，一辆七人车收掣不及撞伤一名12岁男童，他双脚受伤送院治理。

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