禁毒宣传掀热潮创意作品多 保安局宣布「一齐企硬唔take嘢」大赛开始

保安局为了宣传毒品害人，今年以全新口号：「听我讲，一齐企硬唔take嘢！」展开年度宣传计划。今日（17日），局方在社交平台发文，表示留意到线上线下有很多很有创意、有心思的作品，一起参与今年「听我讲：一齐企硬 唔take嘢」的热潮，形容禁毒精神无孔不入。

有见及此，保安局宣布第一届《听我讲：一齐企硬 唔 take 嘢!》大赛正式开始，并会在线上线下的选手中，选出心水作品。留言区更有奖座图片曝光，局方询问网民觉得最吸引的元素是什么，分别是非常有气势的动作、坚定企硬的态度，以及今年最潮的手势；还是三者都同样喜爱？欢迎网民留言讨论。