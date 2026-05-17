海关与律政司人马球场较劲 雨下切磋交流

除了在执法及检控工作上各司其职、合作无间，香港海关与律政司在球场上同样是好拍档、好「波友」。

趁著周末 (16日)，双方同事齐聚铜锣湾纪律部队人员体育及康乐会，放松心情，尽情享受足球与运动带来的乐趣。

今次友谊赛精英云集，海关关长陈子达亲临球场为球员打气，副关长胡伟军更亲自落场，与律政司足球队切磋交流。虽然比赛在雨中进行，但无损双方对足球的热诚。

场内斗志昂扬，场外情谊更进一步。透过不同形式的交流，两部门不仅加深了友谊，亦将继续在各自岗位上默默耕耘，保持紧密合作，携手服务社会。