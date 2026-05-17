西半山绿Van私家车相撞 3人受伤
更新时间：11:08 2026-05-17 HKT
发布时间：11:08 2026-05-17 HKT
发布时间：11:08 2026-05-17 HKT
今日（17日）早上9时51分，一辆专线小巴沿港岛西区般咸道往中环方向行驶，当驶至近薄扶林道时，与一辆私家车相撞。救援人员接报指有人被困车上，惟赶到现场时发现无人被困，但有3人受伤，幸全部轻伤。
现场所见，两车迎头对撼，车头损毁，事故原因有待警方调查。
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