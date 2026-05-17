西半山私家车逆线上桥 与小巴迎头相撞 3人伤

今日（17日）早上9时51分，一辆专线小巴沿港岛西区般咸道往中环方向行驶，当驶至近薄扶林道般咸道天桥时，一辆逆线私家车驶至，闪避不及迎头相撞。救援人员接报指有人被困车上，惟赶到现场时发现无人被困，私家车司机及小巴上一对男女乘客受伤，由救护车送院治理。

现场所见，两车迎头对撼，车头损毁，大批消防到场救援。