99年深水埗女报贩谋杀案 54岁男深圳落网移交港警 涉聘刀手行凶

1999年深水埗发生女报贩被杀案，人称「霞姐」的女报贩何慧霞被凶徒用牛肉刀斩死。事隔27年，警方再拘捕一名54岁男子，并控以一项「谋杀」罪，案件将于明天（18日）在九龙城裁判法院提堂。

警方西九龙总区刑事部警司贾锦琳今早（17日）在记者会交代案件，指警方在广东省公安厅和深圳市公安局的协助下，于昨日（16日）早上在深圳湾口岸接收一名54岁男子，他涉嫌与一宗发生于1999年9月22日深水埗大埔道的谋杀案有关。

该名54岁男子姓连，过往有刑事纪录案底，警方相信他在大埔道谋杀案中的角色，是负责招聘3名刀手，并安排车辆接载3名刀手到现场犯案。消息称，疑犯犯案后潜逃内地，在这20多年间他另外涉及内地案件，一直在囚服刑，直至服刑完毕从未返港。内地公安接获港警情报后展开拘捕，至周五（15日）连男在深圳落网，并于昨早移交予香港警方。

贾锦琳又称，目前该宗谋杀案仍有一名男子在逃，该名男子涉嫌安排武器，警方会继续追缉。他感谢广东省公安厅、深圳市公安局刑侦支队、屏山分局及情报指挥中心等单位的协作，并指香港警方与内地执法机关一直有双互通报机制，今次案件彰显两地执法机关对于打击严重罪行的决心。疑犯正被扣留调查，将被控以一项谋杀罪名，并于明天早上在九龙城裁判法院提堂。

案发于1999年9月22日清晨约5时15分，现场是深水埗大埔道168号外一报摊，40岁的女报贩「霞姐」何慧霞当时在报摊工作，突然有3名持刀男子向她施袭，凶徒得手后随即登上私家车逃去。事件疑因生意纠纷引起，「霞姐」身中多刀，最后大量失血致死。案件由警方西九龙总区重案组接手调查，多年来探员一直追查，其间在2005年至2010年拘捕6名男子并作出检控。经高等法院审讯后，当中5名男子被判谋杀罪成，判处终身监禁，另一名男子亦误杀罪成，被判囚12年。

何慧霞于1999年9月22日遇袭后，救援人员到场抢救。资料图片

其中一名被控谋杀男子，在2005年10月被解往九龙城裁判法院提堂。资料图片