Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜竹园北邨八旬翁堕楼 倒卧平台当场气绝

突发
更新时间：07:43 2026-05-17 HKT
发布时间：07:43 2026-05-17 HKT

今日（17日）凌晨4时01分，黄大仙竹园北邨桃源楼的保安员巡逻时，发现一名男子昏迷倒卧在商场平台上，怀疑他由高处堕下，遂报警求助。

救援人员接报赶至，经检验后发现事主已当场死亡，无需送院。消防随后协助将遗体由平台运回地面。警员在场展开调查，证实死者为88岁姓陈男住户，并知悉他身体患病，相信他由寓所堕楼，死因有待验尸后确定。

 

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
商业创科
14小时前
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
2026-05-15 19:07 HKT
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT
优质顾客服务大奖颁奖典礼暨26周年志庆圆满举行 High Tech与High Touch深度融合 AI赋能客服新世代
企业资讯
22小时前
方力申红馆演唱会尾场｜老婆Maple叶萱带5个月大B女到场 Isla自动自觉除超影相可爱度爆灯
方力申红馆演唱会尾场｜老婆Maple叶萱带5个月大B女到场 Isla自动自觉除超影相可爱度爆灯
影视圈
11小时前
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
生活百科
22小时前
有线出柜男主播陈书君离职 最后一次报新闻：后会有期 年初与男友订婚勇敢公开性取向
有线出柜男主播陈书君离职 最后一次报新闻：后会有期 年初与男友订婚勇敢公开性取向
影视圈
16小时前
李先生与太太罕有齐患上脑干脑炎，导致瘫痪。抖音
90后夫妻同染罕见病致瘫 疑与嗜食海鲜养一宠物有关
即时中国
2026-05-16 07:00 HKT
网误传特朗普「偷睇」习近平的笔记。
00:49
特朗普访华｜被误传趁习近平离席「偷睇笔记」 美媒解话：是他自己的
即时国际
10小时前
滕丽名曾拒百万拍三级片 获TVB颁奖礼提名18次零得奖 揭《陀枪II》遗憾：真系唔开心
滕丽名曾拒百万拍三级片 获TVB颁奖礼提名18次零得奖 揭《陀枪II》遗憾：真系唔开心
影视圈
12小时前