珍惜生命｜竹园北邨八旬翁堕楼 倒卧平台当场气绝

今日（17日）凌晨4时01分，黄大仙竹园北邨桃源楼的保安员巡逻时，发现一名男子昏迷倒卧在商场平台上，怀疑他由高处堕下，遂报警求助。

救援人员接报赶至，经检验后发现事主已当场死亡，无需送院。消防随后协助将遗体由平台运回地面。警员在场展开调查，证实死者为88岁姓陈男住户，并知悉他身体患病，相信他由寓所堕楼，死因有待验尸后确定。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service