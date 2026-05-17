珍惜生命｜竹园北邨八旬翁堕楼 倒卧平台当场气绝
更新时间：07:43 2026-05-17 HKT
发布时间：07:43 2026-05-17 HKT
发布时间：07:43 2026-05-17 HKT
今日（17日）凌晨4时01分，黄大仙竹园北邨桃源楼的保安员巡逻时，发现一名男子昏迷倒卧在商场平台上，怀疑他由高处堕下，遂报警求助。
救援人员接报赶至，经检验后发现事主已当场死亡，无需送院。消防随后协助将遗体由平台运回地面。警员在场展开调查，证实死者为88岁姓陈男住户，并知悉他身体患病，相信他由寓所堕楼，死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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