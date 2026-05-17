荃湾城门道山坡男子自缢 叔父发现报警送院不治
更新时间：07:37 2026-05-17 HKT
发布时间：07:37 2026-05-17 HKT
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荃湾发生自缢事件。周六（16日）晚上8时许，一名男子报案，指其30岁郑姓姪儿在城门道一处山坡怀疑自杀。
警方接报赶赴现场，于山坡一棵树上发现事主以布带上吊，随即将他解下。事主当时已陷入昏迷，由救护车紧急送往仁济医院抢救，惜最终证实不治。
警员在现场进行初步调查，未有检获遗书。据悉，事主受生活问题困扰，近期情绪出现异常，其死因有待验尸后进一步确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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