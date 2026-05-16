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海关督察招聘体验日 逾1000人报名参与

突发
更新时间：19:14 2026-05-16 HKT
发布时间：19:14 2026-05-16 HKT

海关督察招聘体验日今日（16日）于香港海关学院举行，吸引超过1000人报名参与。参加者透过讲座收到最新投考资讯同准备心得，其间更可体验体能测验项目，为正式考核做好准备。

海关督察将于5月21日至6月10日公开招聘，而关员职位亦继续全年接受申请。海关指，将在2027或2028年毕业的大学本科生亦可申请海关督察职位，成功通过考核后，可获得有条件取录，在指定时间内完成相关学位，并通过聘任程序，便可在毕业后加入海关。

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