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青山发电厂运煤船男工人晕倒 送院后不治 中电：即时暂停相关工序

突发
更新时间：20:30 2026-05-16 HKT
发布时间：18:45 2026-05-16 HKT

屯门发生工业意外。今日（16日）早上10时许，警方接获报案，指一艘运煤船停泊在龙耀街一船位，其间一名55岁姓许男工人倒卧船上梯间，昏迷不醒。他被送往屯门医院治理，其后被证实死亡，其死因有待验尸后确定，警方将案件列作「工业意外」处理。

据了解，涉事运煤船由印尼出发将煤运送到香港，之后停泊在中电青山发电厂码头。事主今年1月开始受雇于一间外判公司，负责清理运煤船上的残余煤渣，工作时间为早上8时至下午5时。今日他负责清洁1号及4号船舱，其间与两名工人在4号船舱的出入口等候主管指示，惟他突然失去踪影。两名工人到处搜索，发现他倒卧船舱管道内，昏迷不醒。消息指，他当时有佩戴安全帽、安全鞋、安全护目镜及手套，身上没有可疑伤势。

中电发言人表示，今晨9时30分，中电青山发电厂承办商工人在煤船甲板上等候开工期间，其中一名工人被发现在船仓通道内晕倒。现场人员及相关政府部门即时展开救援，并将工人送往医院治疗，及后证实不治。中电对该名承办商工人不幸身故，深感哀痛，并向该名工人的家属致以最深切的慰问，已即时派员到医院了解及跟进情况，并向家属致以慰问。中电对事件高度关注，已即时暂停所有相关工序并展开内部调查，并会全力配合相关政府部门的调查工作。

 

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