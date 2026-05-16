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青马职员车祸亡｜死者工友简单路祭 失散多年儿子出席表孝意

突发
更新时间：18:10 2026-05-16 HKT
发布时间：18:10 2026-05-16 HKT

长青公路夺命交通意外，64岁死者何庆春（春哥）惨遭货车撞毙，今（16日）中午，约30名工友到场进行简单路祭，死者失散多年的儿子亦有出席。据悉，死者与前妻离婚后，子女由母亲凑大，与死者已没有联络约20年，他们从新闻报道得知消息，今晨主动联络警方。

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据了解，路祭是死者工友自发举行，中午12时开始，约30人在场对开路肩拜祭，他们一切从简，没有找来喃呒佬，工友先后上香遥祭，向春哥出事的位置躹躬，场面哀伤。

据悉，春哥与妻子离婚后一直独居，与子女失联约20年，他出事后有朋友在网上寻人，该人今晨又在网上回复指：「 今朝警察已经揾到佢屋企人，会一齐去路祭，多谢咁多位嘅帮忙」。

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春哥于2008年起担任青马管制区交通督道员，前日下午5时许，一辆七人车沿青马大桥往九龙方向行驶，在弯位落桥期间因爆胎停下，春哥获派前往处理，独自驾驶黄色巡逻车到达，落车短短数分钟，即遭一辆顺丰速递密斗货车撞毙。

网上今日流出一条短片，春哥当时位处七人车与巡逻车，一辆顺丰速递密斗货车驶至收掣不及，猛撼巡逻车车尾，将巡逻车推前扫跌春哥，货车余势未了向前冲，将春哥辗过，最终伤重死亡。

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