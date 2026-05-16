黄大仙美东邨重建地盘工业意外 男工人下颚撼工作平台 一度昏迷送院

黄大仙发生工业意外。今日（16日）下午4时许，警方接获报案，指一名男工人于东头村道180号美东邨（旧部分）公营房屋重建地盘工作期间受伤，昏迷不醒。救援人员到场将他送往伊利沙伯医院抢救，其后回复清醒。

警方调查后，相信该名36岁姓薛男工人工作期间，其下颚击中工作平台，案件列作「工业意外–有人意外受伤」。据了解，男工人当时正固定工作平台。

翻查资料，逾40年历史的黄大仙美东邨邻近九龙寨城公园，占地约2万平方米。美东邨原有4幢楼宇，其中美东楼、美宝楼两座低矮楼宇被纳入重建范围，拆卸后在美仁楼和美德楼之间兴建四幢三四十层的高楼，可提供约 2,800 个出租单位，预计2027年完成。