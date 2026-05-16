7旬翁尖沙咀追巴士 上车坐低晕倒 跌落地撞头淌血亡

今(16日)早上8时50分，一部5号线 （由富山邨来往尖沙咀码头）九巴，驶至香港科学馆站头，一名7旬老翁追巴士上车，老翁坐在左边前排关爱座上，当巴士开行约100米后，姓林（72岁）老翁疑晕倒突从座位上向右跌落车厢中间通道，头部著地淌血，昏迷不醒，车长获悉后将车停在漆咸道南125号对开，报警求助。救护员到场将林伯送往伊利沙伯医院，惜经抢救后不治。

据巴士上乘客表示，当时巴士正常车速，车厢通道遗下一滩鲜血，警方正调查事件。

九巴发言人回复查询时表示，今日上午约8时50分，九巴一辆载客巴士在科学馆站上落客后，车长接获乘客通知指怀疑有乘客身体不适晕倒。车长在安全情况下，将巴士停定及立即报警处理。救护员抵达现场将男乘客送院，九巴其后获悉男乘客不治。九巴对事件感到难过，已派员向家属致以深切慰问，会配合警方调查。