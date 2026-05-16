Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

7旬翁尖沙咀追巴士 上车坐低晕倒 跌落地撞头淌血亡

突发
更新时间：10:16 2026-05-16 HKT
发布时间：10:16 2026-05-16 HKT

今(16日)早上8时50分，一部5号线（由富山邨来往尖沙咀码头）九巴，驶至香港科学馆站头，一名7旬老翁追巴士上车，老翁坐在左边前排关爱座上，当巴士开行约100米后，姓林（72岁）老翁疑晕倒突从座位上向右跌落车厢中间通道，头部著地淌血，昏迷不醒，车长获悉后将车停在漆咸道南125号对开，报警求助。救护员到场将林伯送往伊利沙伯医院，惜经抢救后不治。

据巴士上乘客表示，当时巴士正常车速，车厢通道遗下一滩鲜血，警方正调查事件。

九巴发言人回复查询时表示，今日上午约8时50分，九巴一辆载客巴士在科学馆站上落客后，车长接获乘客通知指怀疑有乘客身体不适晕倒。车长在安全情况下，将巴士停定及立即报警处理。救护员抵达现场将男乘客送院，九巴其后获悉男乘客不治。九巴对事件感到难过，已派员向家属致以深切慰问，会配合警方调查。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
20小时前
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
21小时前
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
生活百科
5小时前
优质顾客服务大奖颁奖典礼暨26周年志庆圆满举行 High Tech与High Touch深度融合 AI赋能客服新世代
企业资讯
5小时前
00:52
7旬翁尖沙咀追巴士 上车坐低晕倒 跌落地撞头淌血亡
突发
5小时前
李先生与太太罕有齐患上脑干脑炎，导致瘫痪。抖音
90后夫妻同染罕见病致瘫 疑与嗜食海鲜养一宠物有关
即时中国
8小时前
新西兰南岛自驾游酿车祸　两港人游客死亡
00:55
新西兰南岛自驾游酿车祸　两港人游客死亡
突发
2小时前
中半山家庭月薪32K请司机  5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap
中半山家庭月薪32K请司机  5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap
生活百科
21小时前
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
时事热话
2026-05-15 13:43 HKT
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
影视圈
21小时前