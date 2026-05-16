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珍惜生命｜32岁男子青衣蹈海 船员发现报警 惜送院不治

突发
更新时间：07:45 2026-05-16 HKT
发布时间：07:45 2026-05-16 HKT

昨晚（15日）深夜10时55分，警方接获货船船员报案，指发现一名男子在青衣货柜码头路对开海面漂浮，怀疑溺水。

救援人员赶至现场，消防员随即将事主救起，惟当时32岁的男事主已陷入昏迷。救护员立即将他送往玛嘉烈医院抢救，惜终证实不治。

警方在现场搜查后，并未发现遗书。经初步调查，案件目前列作「自杀」处理，死者的确切死因仍有待验尸后进一步确定。

 

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

来源网址 : 珍惜生命西贡英籍翁村屋烧炭寻短-送院抢救后不治 | 星岛头条
https://www.stheadline.com/breaking-news/3571869/

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