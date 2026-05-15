Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

赤柱浪琴园夺命工伤｜发展局：即时停止涉事承建商投标资格

突发
更新时间：17:10 2026-05-15 HKT
发布时间：17:10 2026-05-15 HKT

赤柱浪琴园5月4日发生致命工业意外，一名工人维修升降机期间被从高处堕下的金属部件击中，头和手部重创，当场身亡。发展局发言人今日（15日）表示，涉事承建商是发展局认可公共工程物料供应商及专门承造商名册内的承建商，已按规管机制向涉事承建商发出通知，即时停止其工务工程升降机、自动梯及乘客输送带装置类别的投标资格。

相关新闻 : 赤柱屋苑维修中升降机槽飞堕铁片 26岁男工头部被击中当场不治

发展局指作为政府工务工程服务采购方，一向十分重视名册内的承建商在其辖下所有建筑工地（不论是政府工务工程建筑工地与否）的安全表现。局方今日已按规管机制向涉事承建商发出通知，即时停止其工务工程升降机、自动梯及乘客输送带装置类别的投标资格。承建商须进行独立安全审核，以检视其安全管理系统，并按独立安全审核结果提交改善方案及完成落实改善措施，待局方审视及确信其具备有效安全管理系统，才会考虑恢复其投标资格。有关停止投标资格的规管行动不单适用于停止投标资格期内的招标，也适用于已经投标但尚未批出的工程合约。

相关新闻 : 26岁准新郎电梯槽遭堕下铁片击头亡 慈母痛失爱子伤心欲绝

劳工处现正就这宗工业事故进行调查并会依法处理，局方往后会因应调查结果，按需要对涉事承建商采取进一步规管行动，包括延长停止投标资格的期限，甚至从该名册内除名。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
《再见艳阳天》30周年聚会独欠陈秀雯 神隐多年近况掀网民关注 邓萃雯商天娥激罕重聚状态一流
《再见艳阳天》30周年聚会独欠陈秀雯 神隐多年近况掀网民关注 邓萃雯商天娥激罕重聚状态一流
影视圈
8小时前
姜涛收运输署「停牌」通知 P牌被吊销要重考路试 早前认不小心驾驶罚款1000元
00:48
姜涛收运输署「停牌」通知 P牌被吊销要重考路试 早前认不小心驾驶罚款1000元
影视圈
4小时前
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
影视圈
3小时前
特朗普结束访华行程。路透社
02:02
特朗普访华︱特朗普登空军一号离华 外长王毅机场送行︱不断更新
大国外交
3小时前
2027年公众假期出炉 复活清明假请4放11 国庆重阳节请4放10（附放假全攻略）
2027年公众假期出炉 复活清明假请4放11 国庆重阳节请4放10（附放假全攻略）
社会
6小时前
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
家居装修
12小时前
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
时事热话
4小时前
谷薇丽教堂告别礼｜丈夫林炯炽悲痛呆望灵柩  儿子哀伤捧遗照  钟楚红陈方安生送别挚友
谷薇丽教堂告别礼｜丈夫林炯炽悲痛呆望灵柩  儿子哀伤捧遗照  钟楚红陈方安生送别挚友
影视圈
5小时前
台湾阳明山有男女上演活春宫，过程被4K闭路电视直播。
台湾阳明山︱CCTV拍下4K活春宫 情侣「趴枱」激战声画直播
两岸热话
7小时前
洗完毛巾仍有噏味/黑点！专家教加1神物浸泡 最快30分钟根除黑斑
洗完毛巾仍有噏味/黑点！专家教加1神物浸泡 最快30分钟根除黑斑
食用安全
10小时前