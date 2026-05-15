赤柱浪琴园夺命工伤｜发展局：即时停止涉事承建商投标资格

赤柱浪琴园5月4日发生致命工业意外，一名工人维修升降机期间被从高处堕下的金属部件击中，头和手部重创，当场身亡。发展局发言人今日（15日）表示，涉事承建商是发展局认可公共工程物料供应商及专门承造商名册内的承建商，已按规管机制向涉事承建商发出通知，即时停止其工务工程升降机、自动梯及乘客输送带装置类别的投标资格。

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发展局指作为政府工务工程服务采购方，一向十分重视名册内的承建商在其辖下所有建筑工地（不论是政府工务工程建筑工地与否）的安全表现。局方今日已按规管机制向涉事承建商发出通知，即时停止其工务工程升降机、自动梯及乘客输送带装置类别的投标资格。承建商须进行独立安全审核，以检视其安全管理系统，并按独立安全审核结果提交改善方案及完成落实改善措施，待局方审视及确信其具备有效安全管理系统，才会考虑恢复其投标资格。有关停止投标资格的规管行动不单适用于停止投标资格期内的招标，也适用于已经投标但尚未批出的工程合约。

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劳工处现正就这宗工业事故进行调查并会依法处理，局方往后会因应调查结果，按需要对涉事承建商采取进一步规管行动，包括延长停止投标资格的期限，甚至从该名册内除名。