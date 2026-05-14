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内地男疑声称来港轻生 警赶至金钟麦当劳截获 检易燃液体打火机

突发
更新时间：22:16 2026-05-14 HKT
发布时间：22:16 2026-05-14 HKT

警方表示，早前留意到有人在社交网站透露计划到香港自杀。经调查后，警员今日（5月14日）中午约12时半于金钟道麦当劳内，发现一名34岁内地男子，并从其身上检获一个打火机和怀疑易燃液体。

网上图片所见，男子被捕时大批食客在旁围观，有警员身穿战术背心。目击者称男子被捕时「好冷静，完全冇反抗」。

涉案内地男子涉嫌「管有任何物品意图摧毁或损坏财产」被捕，正被警方扣查。案件由港岛总区重案组跟进。案件中无人受伤，毋须疏散。

警到场截获，大批食客围观。Threads：ctb_route.41a（YOUTUBE：HKtranschola）
警到场截获，大批食客围观。Threads：ctb_route.41a（YOUTUBE：HKtranschola）

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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