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警西贡打击海路贩毒拘3南亚汉 检半吨大麻值近亿元 3年最大宗

突发
更新时间：16:23 2026-05-14 HKT
发布时间：16:23 2026-05-14 HKT

警队一直致力从源头打击毒品，毒品调查科昨日（5月13日）在西贡成功打击一个海路走私贩毒集团，从源头堵截约511.5公斤、值约9870万元的怀疑大麻花入境，并拘捕3名南亚裔男子（25至34岁）。警方称，这是自2023年以来，警队录得最大宗的大麻检获案件。

毒品调查科总督察林柏乔表示，警方经过情报分析后，针对调查一个利用本港沿海据点上岸交收的海路走私贩毒集团。时机成熟后，探员昨日在西贡收网。昨日清晨，探员在大网仔路一沙滩发现三名南亚裔男子，趁天黑将多袋红白蓝胶袋由沙滩搬至马路边。有见及此，探员随即表明身份，上前拘捕3男，3男一度反抗但最终被制服。警员其后在现场25个红白蓝胶袋内，检获上述一批共764包真空包装的大麻花。

据悉被捕3男（25至34岁）均报称无业，其中一人为巴基斯坦裔、持有香港身份证；其余两人为印度裔及巴基斯坦裔、持有「行街纸」。三男相信为贩毒集团骨干，负责接收派发毒品，其中一人甚至担任招募角色。他们正被扣查，将被控「贩运危险药物」罪名，案件将于明日（5月15日）在观塘裁判法院提堂。警方仍在追查案件，包括毒品来源，不排除有更多人被捕。

毒品调查科署理高级警司梁贺铭称，根据调查，这批大麻将预料供应本地市场，倘若毒品成功流入社区，后果不堪设想。这次行动成功从源头堵截毒品，重重打击本地一个毒品供应渠道，保障市民的健康，尤其是保护青少年免受毒害。

警方破获3年最大宗大麻贩毒案。杨伟亨摄
警方破获3年最大宗大麻贩毒案。杨伟亨摄

警方又注意到贩毒集团企图利用本港偏远沿海地区，例如是是次案件中的人烟稀少沙滩，并选择清晨时分安排毒品上岸，企图提高执法难度。不过警方强调，无论罪犯寻找的地点如何隐蔽，或以任何形式去掩饰，最终也难逃警队执法，警告任何参与贩毒人士，最终只会自毁前程，也要承担严重法律后果。

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