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澳门休班消防两度潜入大厦梯间自渎 遭12岁女童撞破 落网后称一时冲动

突发
更新时间：19:57 2026-05-13 HKT
发布时间：19:57 2026-05-13 HKT

澳门一名35岁男子，涉嫌连续两日潜入住宅大厦的公共楼梯间自渎，被年仅12岁女童撞破。当地警方经过调查后锁定疑犯并将他拘捕，其后揭发涉案男子为当地保安部队（即纪律部队）休班人员。当地消防局其后发新闻稿，证实一名休班消防涉案，已将其停职，并会追究纪律责任。

事发于上周二（5月5日）中午12时许，12岁女童放学，准备返回沙梨头区住所午膳，从大厦一楼步行至二楼梯间平台时，赫见涉案男子自渎。女童惊慌逃离现场并告知家人，家人其后报警求助。澳门司警接手调查后，发现涉案疑犯曾在事发前一日（5月4日），在同区另一大厦梯间作同样行为。司警调查人员勘查两处梯间，提取到涉案男子遗留痕迹并送检。

至昨日（5月12日）上午，澳门司警锁定疑犯身分，并到其工作地点将他截获。经查，涉案男子未当地保安部队的休班人员，声称因一时冲动，随机进入未锁铁闸大厦，在公众梯间自渎。疑犯因涉嫌触犯对儿童的性侵犯罪，目前被移送检察院侦办。

澳门消防局证实一名现职休班消防人员触犯对儿童的性侵犯罪。澳门消防局资料图片
澳门消防局证实一名现职休班消防人员触犯对儿童的性侵犯罪。澳门消防局资料图片

澳门消防局今日（5月13日）发新闻稿，证实一名现职休班消防人员触犯对儿童的性侵犯罪。澳门消防局对于有人员涉嫌违反法律，表示高度关注，并深感遗憾，重申一直重视人员的纪律操守。就有关事件，当地消防局已开立纪律程序，并对该名消防人员采取防范性停职措施，将依法追究纪律责任。

澳门消防局续指，领导层已即时责令加强辖下人员的品德教育及监管，严肃提醒无论在任何时候都必须严守法纪，恪守职业道德，维护部队声誉，全体人员应以此为鉴，切勿以身试法。当地消防局十分重视辖下人员道德操守和守法意识，强调对于任何违法违纪行为定必严肃处理、依法惩处，绝不姑息。

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