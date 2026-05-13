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18岁辍学少年沦毒品仓管 警观塘工厦埋伏拘人 揭商业文件藏百万元毒品

突发
更新时间：19:02 2026-05-13 HKT
发布时间：19:02 2026-05-13 HKT

一名中四辍学的18岁少年，疑受贩毒集团金钱利诱，为每单分销约1,000元的酬劳甘愿铤而走险。秀茂坪警区人员经深入调查及翻查监控片段后，今日（5月13日）凌晨于观塘工厦埋伏，捣破一个毒品分销中心。行动中检获共2.3公斤、总值逾百万元的毒品，并发现贩毒集团刻意将毒品藏于加工后的A4文件夹层内。

秀茂坪警区特别职务队人员根据线报，并翻查锐眼计划下的闭路电视片段及经深入调查后，今日凌晨派员埋伏，捣破位于观塘伟业街一工厂大厦的毒品储存分销中心。行动中，警方拘捕一名18岁本地男子，并在其身上及该单位内检获总值逾100万元的毒品。

秀茂坪警区特别职务队督察陈卓瑶表示，案中发现的毒品包括约1.9公斤怀疑氯胺酮，和约400克怀疑可卡因，以及一批怀疑毒品包装工具。警方发现，贩毒集团为掩人耳目，将毒品藏于一批A4商业文件夹层内，并将文件过胶处理，并将仓库设置于人流密度高、工厦林立的区域，企图掩人耳目。

被捕少年报称为兼职仓务员，据悉中四辍学，怀疑受贩毒集团金钱利诱「揾快钱」，担任毒品仓管及派送员，每次分销约1000元。他涉嫌「贩运危险药物」被捕，将被暂控一项贩运危险药物罪，案件将于明日（5月14日）上午在观塘裁判法院提堂。

秀茂坪警区特别职务队督察陈卓瑶交代案情。
秀茂坪警区特别职务队督察陈卓瑶交代案情。

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