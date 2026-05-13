牛头角车祸｜司机涉危驾被捕 死伤两女为明爱牙科助理 分别遭轧断双脚右脚

牛头角彩霞道及振华道交界，今日（5月13日）下午一部的士铲上行人路，直撞两名女途人，导致一死一昏迷惨剧。消息指被撞两名女途人是本地人，为同事关系，在香港明爱牛头角牙科诊所任职牙科手术助理。其中38岁姓徐死者被轧断双脚，另一名同姓俆的31岁昏迷伤者被轧断右脚，仍在伊利沙伯医院抢救。目前，70岁姓吴男司机涉嫌危险驾驶引致他人死亡被捕，正被扣查。

的士司机报称煞车失灵

据了解，事发于今日下午1时许，吴男驾驶的士沿振华道第二线落斜，其间的士失控铲上行人路酿成意外。司机事后清醒送院，并通过酒精测试，报称当时煞车系统失灵；另外的士上一对分别62岁姓杨和姓马的夫妇亦受轻伤，同送院治理。东九龙总区交通部特别调查队正跟进调查案件，警方呼吁任何人如目睹意外发生或有任何资料提供，请致电3661 0277与调查人员联络。

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