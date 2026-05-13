Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

牛头角车祸｜司机涉危驾被捕 死伤两女为明爱牙科助理 分别遭轧断双脚右脚

突发
更新时间：22:07 2026-05-13 HKT
发布时间：19:50 2026-05-13 HKT

牛头角彩霞道及振华道交界，今日（5月13日）下午一部的士铲上行人路，直撞两名女途人，导致一死一昏迷惨剧。消息指被撞两名女途人是本地人，为同事关系，在香港明爱牛头角牙科诊所任职牙科手术助理。其中38岁姓徐死者被轧断双脚，另一名同姓俆的31岁昏迷伤者被轧断右脚，仍在伊利沙伯医院抢救。目前，70岁姓吴男司机涉嫌危险驾驶引致他人死亡被捕，正被扣查。

的士司机报称煞车失灵

据了解，事发于今日下午1时许，吴男驾驶的士沿振华道第二线落斜，其间的士失控铲上行人路酿成意外。司机事后清醒送院，并通过酒精测试，报称当时煞车系统失灵；另外的士上一对分别62岁姓杨和姓马的夫妇亦受轻伤，同送院治理。东九龙总区交通部特别调查队正跟进调查案件，警方呼吁任何人如目睹意外发生或有任何资料提供，请致电3661 0277与调查人员联络。

相关报道：牛头角的士铲行人路 两女途人挨撞1死1昏迷 7旬司机及两乘客同送院

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
特朗普访华，北京人民大会堂外广场举行欢迎仪式。央视截图
03:05
特朗普访华︱2个多小时双边会谈结束 特朗普即赴天坛参观︱不断更新
大国外交
1小时前
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
突发
14小时前
消委会 ‧ 冷气机测试｜7款获评4.5高分 「三菱重工」最省电每日开足12小时仅需3.77元 即睇价钱/能源效率/电费全攻略
02:28
消委会 ‧ 冷气机测试｜7款获评4.5高分 「三菱重工」最省电每日开足12小时仅需3.77元 即睇价钱/能源效率/电费全攻略
社会
4小时前
的士落斜直铲行人路撞途人 目击者：呢架车真系离晒谱！｜车Cam直击。Facebook群组 车cam L（香港群组）影片截图
01:30
牛头角车祸｜的士落斜失控直铲行人路酿1死4伤 目击者：呢架车真系离晒谱！｜车Cam直击
突发
13小时前
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
影视圈
5小时前
世界杯︱逾半赛事清晨开波 太子酒吧街全数不直播 业界料生意暴跌八成
世界杯2026︱逾半赛事清晨开波 太子酒吧街全数不直播 业界料生意暴跌八成
社会
7小时前
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
影视圈
21小时前
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
影视圈
17小时前
80后准新郎睇楼一年买康城新盘 搭科技股升势凑首期 詹Sir千金Jessica传承红战衣验楼｜专家验砖头
80后准新郎睇楼一年买康城新盘 搭科技股升势凑首期 詹Sir千金Jessica传承红战衣验楼｜专家验砖头
新盘速递
8小时前
牛头角的士夺命车祸后 网传「81岁老伯」揸的士 「S型」老态开车惹议 的士证曝光有效期至29年｜Juicy叮
牛头角夺命车祸后 网传「81岁老伯」揸的士 「S型」老态开车惹议 的士证曝光有效期至29年｜Juicy叮
时事热话
4小时前