牛头角夺命车祸｜死伤两女途人为同事 分别遭轧断双脚及右脚 的士司机报称煞车失灵

牛头角彩霞道及振华道交界，今日（5月13日）下午一部的士铲上行人路，直撞两名女途人，导致一死一昏迷惨剧。消息指被撞两名女途人是本地人，为同事关系，其中39岁死者被轧断双脚，31岁昏迷伤者被轧断右脚，目前仍在联合医院抢救。

据了解，事发于今日下午1时许，70岁姓吴男司机驾驶的士，沿振华道第二线落斜，其间的士失控铲上行人路酿成意外。司机事后清醒送院，并通过酒精测试，报称当时煞车系统失灵；另外的士上一对62岁及61岁夫妇亦受轻伤，同送院治理。目前警方仍在调查案件，由东九龙交通特别调查组第一队跟进。

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