海关破将军澳毒品仓库 再捣筲箕湾分销中心 检2700万元货拘无业男

海关昨日（5月12日）分别在将军澳和筲箕湾，捣破一个毒品储存仓库及一个毒品分销中心，检获约35.7公斤怀疑可卡因、235克怀疑氯胺酮及64克怀疑霹雳可卡因，共约值2700万元，并拘捕涉案无业男子。

海关表示，关员昨日在将军澳截查一名可疑男子，在其行李箱及背囊内，发现约30公斤怀疑可卡因，随即将其拘捕，并带往附近一住宅搜查，再发现5.4公斤怀疑可卡因。随之，关员根据调查线索，将男子押至筲箕湾一工厦单位搜查，进一步检获约 307克怀疑可卡因、235克怀疑氯胺酮、64克怀疑霹雳可卡因及一批包装工具。

被捕31岁本地男子报称无业，将被控3项贩运危险药物罪名，案件将于5月14日在观塘裁判法院提堂。海关提到，贩毒集团利用私隐度高且保安严密的住宅，以掩人耳目储存毒品，并利用另一工厦单位分销毒品，试图增加海关调查难度，但最终仍被海关阻截。

海关毒品调查科毒品调查第一组调查主任陈达川重申，根据《危险药物条例》，贩运危险药物一经定罪，最高可被判罚款500万元及终身监禁，呼吁市民切勿以身试法。

海关毒品调查科毒品调查第一组调查主任陈达川。