圣保罗男女中学15岁男生课室煮即热火锅 程序错误酿爆炸烫伤 连累9同学送院

中半山麦当劳道33号圣保罗男女中学，今日（5月13日）下午3时许有人报案，表示有即热包怀疑使用期间意外爆炸。救护员接报赶至时，有两名男女学生怀疑被烫伤，另有5男3女学生耳鸣不适，均清醒获救护车送律敦治医院治理。目前意外原因仍在调查。

据了解，事发于今日下午1时许午膳时间，一名15岁男生在课室加热即食火锅面，其间怀疑程序错误，导致加热包爆炸。男生自己左手腕及左胸烫伤，附近一名15岁女生亦被溅中眼部不适，而课室另有8名同学则因爆炸巨响而耳鸣。

副校长其后得悉事件，决定报警求助。其中被烫伤两名男女学生被送往玛丽医院治理，而其他耳鸣伤者则被送往律敦治医院治理。

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