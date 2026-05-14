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2025网安报告｜科技日新月异攻击门槛降低 警方引入AI「以科技应对科技」

突发
更新时间：00:02 2026-05-14 HKT
发布时间：00:02 2026-05-14 HKT

警方归纳去年面对的网络安全挑战，包括利用人工智能进行网络犯罪、针对云端服务的攻击、供应链与第三方漏洞入侵、物联网安全风险，以及针对Web3与区块链的攻击。网络安全及科技罪案调查科总警司林焯豪谈及人工智能(AI)的应用，他说AI降低了攻击门槛，不但可以自动生成大量钓鱼讯息或恶意软件，更能透过深伪技术突破身份验证，但同时亦可以是应对网络安全威胁的手段，目前警方已于不同项目上加入人工智能系统，实行「以科技应对科技」的策略。

相关报道：警方2025网络安全报告 揭有国际黑客针对本港基础建设 警及时识别遏止

网罪科总警司林焯豪特别提到量子技术虽仍未普及，但其长远风险不容忽视。曾志恒摄
网罪科总警司林焯豪特别提到量子技术虽仍未普及，但其长远风险不容忽视。曾志恒摄

林焯豪预测新型技术网络安全威胁，除了区块链、云端运算、卫星技术及人工智能的潜在风险，他特别提到量子技术虽仍未普及，但其长远风险不容忽视，未来一旦具备破解现行加密标准的能力，将可能对金融科技、数码基建及关键通讯构成系统性威胁，因此更需要及早准备。

警方提醒，要有效抵御网络威胁，必需建立全面的网络安全策略并采取主动防御措施，不论个人或企业，都应该管好身份和权限、减少可被攻击的入口、并将网络安全变成日常，履行「看得见、查得到、复原得到」原则。

网罪科会继续加强国际及公私营合作，并推进完善法律法规和网络防御的准备工作，包括今年8月与香港互联网注册管理有限公司合办「网络攻防精英培训暨攻防大赛2026」，以全面提升香港整体网络安全防御水平。

网罪科(网络安全、法理鉴证及训练)高级警司梁霭琳(左)、网罪科总警司林焯豪(中) 及网罪科网络安全组警司许绮惠(右)讲述本港科技罪案情况。曾志恒摄
网罪科(网络安全、法理鉴证及训练)高级警司梁霭琳(左)、网罪科总警司林焯豪(中) 及网罪科网络安全组警司许绮惠(右)讲述本港科技罪案情况。曾志恒摄

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