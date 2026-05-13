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宏福苑执拾︱居民哽咽诉百般滋味在心头 愿早日获安排长远居所

突发
更新时间：14:55 2026-05-13 HKT
发布时间：14:55 2026-05-13 HKT

大埔宏福苑五级大火惨剧发生近半年，早前7幢灾厦居民分三轮上楼执拾后，大厦中唯一没被大火波及的宏志阁，居民自去年12月首次上楼后，今日（13日）至下周日( 17日）获安排第二度上楼执拾物件。其中住6楼的林女士偕两子女执拾后，坦言：「百般滋味在心头」，「个心好沉重，点都放唔得低！」

林女士由于家园新装修过，屋内有很多家具及电器都是新购的，今次未能搬走，「希望政府尽快安排新居所，有长远住所安居，就安排搬运公司，到时可车走啲新电器家具。」她今次带走的都是驾驶工作时获得奖项，包括安全奖、服务奖以及26年来工作生涯的纪念品。

她哽咽道：「执就执唔晒，始终几十年嘅家，乜嘢都喺度，乜都想拎走，依家只系剩返啲回忆！」她想再上楼执拾，但要等政府落实安排居民长远居所。她自言会将业权卖予政府，「我依家个脑其实好混乱，我想快啲畀我哋安顿好，我都退休啦，唔想咁挑剔，估唔到人算不如天算，希望安排到新居所。 」

宏志阁7楼居民张先生从事五金行业，今日下午他返回单位执拾时表示，上次上楼以执拾证件为主，而今次则主要执拾谋生工具，包括钻床和锯床等。谈及日后居住安排，张先生坦言不想重返宏志阁单位居住，「伶伶丁丁得一栋，好多嘢都要重新整，拆（楼）又大尘，加上而家个收购价都差唔多，咪自己选择过另一个地方」。

 

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