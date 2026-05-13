牛头角的士铲行人路 两女途人挨撞1死1昏迷 7旬司机及两乘客同送院

牛头角发生致命交通意外。今日（13日）下午1时50分，一辆的士驶至彩霞道3号近振华道交界休憩处时，失事铲上行人路，撞倒2名女途人。救护员接报到场，两名分别39及31岁的女途人陷入昏迷，由救护车分别送往联合医院和伊利沙伯医院，其中39岁女子在联合医院经抢救后不治。

事件中，70岁的士男司机亦报称胸口痛，的士上一对分别62及61岁的夫妇乘客同告轻伤，一并获送往伊利沙伯院治理，意外原因有待调查。

相关报道：牛头角夺命车祸｜离世昏迷两女为屯医同事 分别遭轧断双脚右脚

附近振华苑12楼居民李先生讲述事件经过，指事发时他在家中乍闻「呯」一声巨响，于是望出窗外查看，即见涉事的士铲入休憩处。他说当时感到惊心动魄：「哇，咁严重」，看清楚后发现「两个人瞓喺度，郁都唔郁」。

意外期间，彩霞道(往彩德邨方向)近彩霞道休憩处的部分行车线、振华道(往康宁道方向)近彩霞道休憩处的部分行车线封闭，现场交通繁忙。