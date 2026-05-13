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牛头角的士铲上行人路酿5伤 两女途人挨撞一死一昏迷

突发
更新时间：15:10 2026-05-13 HKT
发布时间：14:29 2026-05-13 HKT

牛头角发生致命交通意外。今日（13日）下午1时50分，一辆的士驶至彩霞道3号近振华道交界休憩处时，失事铲上行人路，撞倒2名女途人。救护员接报到场，两名年约30多岁的女途人陷入昏迷，由救护车分别送往联合医院和伊利沙伯医院，其中一人经抢救后不治。

事件中，七旬的士司机亦报称胸口痛，的士上一对年约60多岁的夫妇乘客同告轻伤，一并获送往伊利沙伯院治理，意外原因有待调查。

附近振华苑12楼居民李先生讲述事件经过，指事发时他在家中乍闻「呯」一声巨响，于是望出窗外查看，即见涉事的士铲入休憩处。他说当时感到惊心动魄：「哇，咁严重」，看清楚后发现「两个人瞓喺度，郁都唔郁」。

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