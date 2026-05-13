今年首季投资骗案升16% 涉款增幅8成 中银香港推「防骗宣传车」加强防骗教育

骗徒手法层出不穷，为提升防骗技巧识别骗局，中银香港获得香港金融管理局及警务处反诈骗协调中心支持，推出「防骗教育号」及「防骗装甲号」两架流动宣传车，以互动形式走访港九新界十数个地点，向市民宣扬防骗及反洗钱知识。启动礼今日(13日）于沙田新城市广场一期举行。警务处处长周一鸣出席启动礼时表示，踏入2026年，骗案形势仍值得关注，今年首季数字录得9400多宗骗案，较去年同期微跌6%，但涉及金额却增至18.5亿元。

周一鸣续称，其中投资骗案录得1500宗，涉款9.2亿元，较去年同期上升16%，受害群组约1200多名长者或退休人士被骗，较去年同期增加三成，损失金额高达5.3亿元，增幅接近8成。

中银香港副董事长兼总裁孙煜致开幕辞。梁国峰摄

警务处处长周一鸣指要持续防骗工作。梁国峰摄

损失金额不单止只是数字，受害人特别是长者，他们勤劳一生，安享晚年的血汗钱，受害人除蒙受金钱损失，同时承受心理创伤。层出不穷的骗案手法，显示反诈骗工作仍路途遥远。有关宣传计划要持续到位，走进社区，为达至精准防骗，将长者及退休人士群组，以及投资骗案分别定为今年的重点宣传对策及项目，宣传工作包括制作防骗粤剧，与电讯商合作教育长者安全使用智能电话，向提取退休金人士作出防骗宣传，以及邀请财经界KOL在节目中加入投资骗案的资讯等。

另方面，警方会继续连同金管局及银行业界打击诈骗产业链，在洗黑钱罪行方面，去年录得9000多宗洗黑钱案件，较2024年增加四成，涉及金额更超过一倍，大部份用傀儡户口收取清骗款，今年首季警方拘捕1400多人涉及骗案及洗黑钱罪案，当中9成是傀儡户口持有人。要阻止诈骗活动蔓延，定要从源头入手。

周一鸣提醒市民户口要「唔租、唔借、唔卖」，切勿贪小便宜成为犯罪份子的帮凶。他指每逢阻止一个傀儡户口的开立，挽救不只个人，更加是一个家庭，甚至是社会的广泛利益。今日宣传车启动礼向大众宣传一个讯息，就是反诈、反洗黑钱工作不能止步，要积极进取，将相关资讯渗入社区，每名市民均应响应。