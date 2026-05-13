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猜猜我是谁｜两长者接「儿子」来电被骗20万元 警拘27岁男起回部分款项

突发
更新时间：13:40 2026-05-13 HKT
发布时间：13:40 2026-05-13 HKT

电话骗案不绝，两名长者堕入「猜猜我是谁」骗案，误信骗徒是他们的儿子，涉款20万元。警方于昨日（12日）以「以欺骗手段取得财产」罪，拘捕一名27岁本地男子。

上周五（8日）警方接获一名79岁婆婆报案，指早前她接获一名男子来电，对方自称是其儿子，需要钱应急，要求她准备5万元现金。婆婆信以为真，并按对方指示于同日中午，在葵涌石荫东邨附近将现金交予骗徒，骗徒收款后随即离去。

葵青警区人员经调查，并透过「锐眼」计划翻查大量闭路电视片段，锁定一名涉案的27岁本地男子。昨日（12日）葵青警区重案组联同情报组、葵涌分区特遣队采取联合行动，其间发现该名疑犯于同日中午时分，在青衣区接触另一名88岁老翁，人员随即上前截停相关人士。

调查显示，该名88岁老翁于早前亦堕入另一宗「猜猜我是谁」电话骗案，误以为儿子被捕。他按骗徒指示，向该名男子交付15万元，作为「保释金」。警员当场以涉嫌「以欺骗手段取得财产」罪，拘捕该名27岁男子，并在他身上起回全数15万元的骗款。被捕人正被扣留调查，警方表示正调查被捕人有否涉及其他骗案，不排除有更多人被捕。

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