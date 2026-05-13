海关捣牛潭尾铁皮屋「场中场」私烟仓 拘3男女涉洗黑钱1130万

香港海关早前在元朗牛潭尾捣破一个私烟仓库，检获约220万支私烟，经进一步财富调查后，以涉嫌「洗黑钱」罪拘捕3名男女，相信他们处理犯罪得益，涉款高达1,130万元。

海关人员在马鞍山富安花园拘捕一名男子。梁国峰摄

今年1月12日，海关人员突击搜查位于牛潭尾的一个铁皮场，检获约220万支怀疑私烟，估计市值约990万元，应课税值约730万元，并拘捕一名37岁本地男子。涉案的铁皮场位置偏僻，并以「场中场」布局作掩饰；铁皮场内再设另一更隐蔽的铁皮场，作为私烟仓库。人员除了检获超过10种不同牌子的私烟，并发现一本与私烟活动有关的纪事簿。当中记载大量资料，包括不同私烟的牌子、疑似库存的日期和私烟的数量。

海关跟进调查期间，发现一些和私烟交易有关的详细纪录，并相信有人处理与私烟活动相关的犯罪得益。海关财富调查科于是对被捕的37岁男子展开财富调查，发现自2025年起，被捕人不仅利用个人户口，还利用其35岁女朋友的户口，接收贩卖私烟的款项。

男子涉嫌「洗黑钱」被捕。

调查显示，这些款项主要来自一些散客，透过转数快转帐。被捕的35岁本地女子，明知款项与售卖私烟有关，却仍然提供户口处理这些款项，并直接将提款卡交给男友操控，涉嫌参与「洗黑钱」。海关人员根据调查所得，追查「上游」私烟来源，再锁定另一名31岁本地男子，他涉嫌供应私烟予案中37岁男子作为分销，两人透过现金进行交易。

财富调查科再就被捕人的户口作资金流分析，发现自2021年至2025年，两名男子的户口有大量不明来历的款项、入帐出帐情况，交易次数高达数千次，平均每月逾百次；亦涉及逾千名个人交易对手。两人分别处理650万元和480万元不明来历资金，相信是犯罪得益。

男子被海关拘捕。

这些资金快进快出，例如今日入帐，平均两至三日就会出帐给予第三方户口。交易属过渡性质，用于短暂存放资金，银行户口维持低结余，呈现典型的洗黑钱特征，交易模式亦与被捕人报称任职仓务员和洗车公司职员不相称，相信两人除了贩卖私烟，亦进行洗黑钱活动，处理犯罪资料达1,130万元。

昨日（12日），海关财富调查科采取代号为「利剑」的行动，搜查5个住宅单位，以涉嫌「洗黑钱」罪拘捕上述3名男女，包括37岁本地男子、35岁本地女子和31岁本地男子，他们分别报称是仓务员、售货员和洗车公司职员。海关称，3人获保释候查，案件仍在调查中，不排除会有更多人被捕。