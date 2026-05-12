大埔海滨公园44岁男堕地浴血 送院不治

大埔海滨公园近回归塔，今日（5月12日）下午3时许，一名男子被发现浴血倒地昏迷。救护员接报赶至，将男子送往大埔那打素医院，可惜最终抢救无效不治。

现场所见，事后回归塔对开地面血迹斑斑，附近枱凳被拉起封锁范围禁止靠近。警员经初步调查，相信44岁姓吴男事主从纪念塔堕下。警方在现场没有检获遗书，男子寻死原因仍待调查。

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现场为大埔海滨公园近回归塔。曾志恒摄

现场地面血迹斑斑。

附近枱凳被拉起封锁范围禁止靠近。