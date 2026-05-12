大埔海滨公园44岁男堕地浴血 送院不治
更新时间：20:08 2026-05-12 HKT
发布时间：20:08 2026-05-12 HKT
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大埔海滨公园近回归塔，今日（5月12日）下午3时许，一名男子被发现浴血倒地昏迷。救护员接报赶至，将男子送往大埔那打素医院，可惜最终抢救无效不治。
现场所见，事后回归塔对开地面血迹斑斑，附近枱凳被拉起封锁范围禁止靠近。警员经初步调查，相信44岁姓吴男事主从纪念塔堕下。警方在现场没有检获遗书，男子寻死原因仍待调查。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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