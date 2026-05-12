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屯门公屋单位藏430万元毒品私烟 25岁无业男被拘控

突发
更新时间：19:44 2026-05-12 HKT
发布时间：19:44 2026-05-12 HKT

警方经深入调查，昨日（5月11日）突击搜查屯门一间公屋单位，以「贩运危险药物」及「非法管有应课税品」罪拘捕一名25岁、报称无业的本地男子，并检获32袋共约11公斤的怀疑氯胺酮，以及2579包共逾5.1万支的未完税香烟，合共市值超过港币430万元。消息指，涉案男子怀疑负责收货，与家人租住涉案单位。他已被暂控相关罪名，明日（5月13日）在粉岭裁判法院提堂

新界北总区反三合会行动组第一队主管高级督察胡诺轩提醒市民，根据香港法例第134章《危险药物条例》，任何人如贩运危险药物，一经定罪，最高可被判处罚款五百万元及终身监禁；此外根据《2025年控烟法例(修订)条例》，涉及未完税烟草相关罪行目前最高罚款已提高至罚款200万港元及监禁7年；另外根据《应课税品条例》，任何人若处理、管有、售卖或购买私烟即属违法。警方呼吁市民切勿以身试法。

新界北总区反三合会行动组第一队主管高级督察胡诺轩交代案情。曾志恒摄
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