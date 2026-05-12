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港商诱澳门男投资酒店餐厅呃240万元 被捕时声称骗款已输光还债

突发
更新时间：17:44 2026-05-12 HKT
发布时间：17:44 2026-05-12 HKT

一名五旬香港男商人两年前声称投资澳门某酒店内两食肆，可获取丰厚利润回报，诱骗当地一名男子投资240万港元入股。事主至店舖开业事始知并无此事。涉案男商人近日经港珠澳大桥入境澳门被捕，并表示骗款已输光及还债。

被捕男子姓陶，54岁，香港人，报称商人，于2024年经朋友介绍，认识一名中年澳门男子。陶男于2024年2月向事主谎称可代为投资澳门中区某大酒店内两间筹备食店，投资回报丰厚，声称120万港元可入股10%，其后再以装修为由，要求对方追加投资140万港元。

港男讹称投资澳门酒店食肆 

司警在被捕男子身上搜获3000港元及1部手提电话。司警图片
司警在被捕男子身上搜获3000港元及1部手提电话。司警图片

事主不虞有诈，亲自查看店舖装修后信以为真，于2024年2月至11月合共向陶男转账240万港元。不过，两食肆于去年5月1日开业，事主迟迟未获告知有关分红，到场核实后始得悉食店从未委托陶男寻找投资者，亦未收取相关款项。

事主经考虑于去年11月7日报案，司警接手调查。至周日（10日）晚上，陶男经港珠澳大桥口岸入境澳门时被截获，并在他身上搜获3000港元及1部手提电话。他向司警报称骗款已用于还债及赌博，昨日（11日）以巨额诈骗罪移送检察院处理。

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