铜锣湾大厦鱼缸疑遭倒入洗衣液毒鱼 警列虐待动物调查

铜锣湾礼顿道42-56号一幢大厦，今（12日）早上10时，警方接获居民报案，指发现放置在地下三个鱼缸的水有白色泡，怀疑被人倒入洗衣液，警方及爱协人员接报到场，发现鱼缸内的30条鱼包括锦鲤及金鱼仍然生存，警方经初步调查后，列作残酷对待动物处理。

报案人为大厦业主立案法团主席杜先生，他指鱼缸属法团所有，一直放置在大厦地下，饲养七条锦鲤及多条金鱼至今约五年，原意是给附近的小学生经过时观赏；惟近期发现鱼缸多次被人恶意掟烟头，取走滤水器十次八次，部分鱼因此死亡，之后又买过新鱼再养。他透露，早年曾与一㓥房租客结怨，未知是否有关。

杜说：「原本养咗7条锦鲤，依家只死剩呢条，成400蚊。之前曾报警处理，今朝发现3个缸都系泡，即刻换咗10几次水，依家啲鱼呆呆滞滞，唔肯食嘢。」