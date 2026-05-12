铜锣湾住宅大厦鱼缸疑遭倒入洗衣粉毒鱼 警列虐待动物调查

铜锣湾发生残酷对待动物案。今（12日）早上10时，警方接获礼顿道42至56号礼智大厦的法团主席报案，指发现放置在地下三个鱼缸的水有白色泡，地上遗有白色粉末，怀疑被人倒入洗衣粉。警方及爱协人员接报到场，发现鱼缸内共有约17条锦鲤，经初步调查，案件列残酷对待动物，交由湾仔警区刑事调查队第四队跟进，暂未有人被捕。至于该些锦鲤，经检查后没有受伤，已交由报案人照顾。

大厦业主立案法团主席杜先生为报案人，他指鱼缸属法团所有，一直放置在大厦地下，饲养七条锦鲤及多条金鱼至今约五年，原意是给附近的小学生经过时观赏；惟近期发现鱼缸多次被人恶意掟烟头，取走滤水器十次八次，部分鱼因此死亡，之后又买过新鱼再养。他透露，早年曾与一㓥房租客结怨，未知是否有关。

杜说：「原本养咗7条锦鲤，依家只死剩呢条，成400蚊。之前曾报警处理，今朝发现3个缸都系泡，即刻换咗10几次水，依家啲鱼呆呆滞滞，唔肯食嘢。」