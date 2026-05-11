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葵涌物流场残破货柜惹疑 海关检2400万元私烟「仓底货」 一男被捕

突发
更新时间：22:58 2026-05-11 HKT
发布时间：22:58 2026-05-11 HKT

海关税收罪案调查科人员今日（11日）在葵涌进行反私烟行动，检获约540万支怀疑未完税香烟，市值约2,400万元，应课税值约1,800万元，并拘捕1名59岁本地男子。 海关指今次检获的私烟，被藏于锈迹横生的货柜内，相信已囤积多时属「仓底货」，不排除海关近期全方位严厉执法，令私烟集团的物流链明显受到打击，导致不法分子将封存已久的存货翻出，试图在供应短缺时蒙混过关。

海关下午于葵涌一带进行反私烟巡逻，于区内一个露天物流场内发现一个40呎旧货柜，外壳锈蚀严重，连同拖架显得异常残破。人员随即入内调查，打开货柜检验后，共检获约540万支怀疑未完税香烟，并拘捕一名59岁报称物流场负责人的本地男子。

海关相信私烟经由海路运抵本港，而涉案货柜锈迹横生，部分金属表面剥落，连同货柜封条亦呈现长年被弃置的残破状态，估计私烟已囤积仓库一段长时间属典型「仓底货」。

海关表示，今次行动显示海关近期全方位严厉执法下，私烟集团的物流链明显受到打击，市面上私烟供应出现断层，导致不法分子不得不铤而走险，将藏于残破旧柜、封存已久的存货翻出，试图在供应短缺时蒙混过关。海关会继续调查私烟的来源及去向，不排除有更多人被捕。

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